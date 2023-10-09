МВД проведет лингвистическую экспертизу интервью актера Панина Ксении Собчак

ГУ МВД по Москве направило на психолого-лингвистическую экспертизу интервью Алексея Панина, Ксении Собчак после просьбы проверить актера на публичные призывы к террористической деятельности в интернете, нарушению территориальной целостности России, а также дискредитацию российских вооруженных сил.