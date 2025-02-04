Курс рубля в феврале 2025 года: факторы влияния и эксперты прогнозируют Ирэн ОрлонскаяНа валютном рынке в текущую неделю наблюдается заметное снижение курса доллара, что указывает на формирование нового тренда.
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