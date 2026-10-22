Пентагон планирует широко использовать высотные аэростаты. Подобные платформы могут нести разные полезные нагрузки для ведения разведки, нанесения ударов или отвлечения внимания ПВО.
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