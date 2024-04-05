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Юлия Zivert призналась в любви участнику музыкального шоу «Голос»

Юлия Zivert призналась в любви участнику музыкального шоу «Голос»

В прошлом сезоне шоу «Голос» Юлия Zivert сменила рэпера Басту на месте наставника. Ее подопечные выделяются мелодичностью и лиричностью в выступлениях, отличаясь от «крикливого» стиля некоторых других артистов.

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