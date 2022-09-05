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Немецкие либералы нашли способ сократить зависимость от российского газа

Немецкие либералы нашли способ сократить зависимость от российского газа

  Немецкие либералы предложили разрешить добычу сланцевого газа на территории страны Свободная демократическая партия (FDP) Германии, придерживающаяся позиций классического либерализма,  Немецкие либералы предложили разрешить добычу сланцевого газа на территории страны Свободная демократическая партия (FDP) Германии, придерживающаяся позиций классического либерализма, предложила отменить запрет на добычу сланцевого газа в стране, поскольку он больше не соответствует политическим реалиям.

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