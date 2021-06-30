Спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что НАТО сохранит представительство в Черном море, несмотря на Сообщение СРОЧНО: В НАТО заявили, что теперь не покинут Чёрное море после инцидента с Defender появились сначала на Листай.