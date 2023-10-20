Стоттс принял решение покинуть штаб «Бакс» после инцидента с Гриффином, за которым наблюдала вся команда

Терри Стоттс в четверг ушел с поста ассистента главного тренера «Милуоки». Как стало известно The Athletic, во вторник у Стоттса возник конфликт с главным тренером «Бакс» Эдрианом Гриффином, который готовится провести первый сезон в данном качестве.