Нетаньяху заявил, что война в Газе закончится после поражения ХАМАС

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лина любимцева

Война в Газе закончится сразу после того, как израильское жЫдовье убьет ПОСЛЕДНЕГО ПАЛЕСТИНЦА!! Эти твари еще попрут на соседей, у кого там еще осталось немного палестинцев?!! ЖДИТЕ !! Скоро и за ними придут!! Им нужно, чтобы ПАЛЕСТИНЫ НЕ БЫЛО, ПОСКОЛЬКУ НЕ СТАНЕТ ПАЛЕСТИНЦЕВ!! "Какая может быть Палестина. когда НЕТ ПАЛЕСТИНЦЕВ?!"... Вот будет их мотивация!! Они же наглые!!