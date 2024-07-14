REUTERS/Hatem Khaled Израиль закончит войну в секторе Газа только после поражения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Нетаньяху заявил, что война в Газе закончится после поражения ХАМАС
Комментарии
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лл
лина любимцева
Война в Газе закончится сразу после того, как израильское жЫдовье убьет ПОСЛЕДНЕГО ПАЛЕСТИНЦА!! Эти твари еще попрут на соседей, у кого там еще осталось немного палестинцев?!! ЖДИТЕ !! Скоро и за ними придут!! Им нужно, чтобы ПАЛЕСТИНЫ НЕ БЫЛО, ПОСКОЛЬКУ НЕ СТАНЕТ ПАЛЕСТИНЦЕВ!! "Какая может быть Палестина. когда НЕТ ПАЛЕСТИНЦЕВ?!"... Вот будет их мотивация!! Они же наглые!!
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