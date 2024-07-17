В Актау министры обороны пяти стран посетили военные объекты

В Мангистауском регионе министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков ознакомил коллег из Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана с учебно-боевыми возможностями вверенных воинских подразделений и условиями проведения учения.
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