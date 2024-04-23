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С 1 июля 2024 года в Белоруссии меняются правила выплаты пенсий

С 1 июля 2024 года в Белоруссии меняются правила выплаты пенсий

Изменения в законе о выплате пенсий коснется пенсионеров как до 70 лет, так и старше.Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Петр Шутько рассказал о вступлении в силу с 1 июля новой редакции Закона "Об изменении законов по вопросам социального обслуживания и социальных выплат".

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