С 1 июля 2024 года в Белоруссии меняются правила выплаты пенсий

Изменения в законе о выплате пенсий коснется пенсионеров как до 70 лет, так и старше.Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Петр Шутько рассказал о вступлении в силу с 1 июля новой редакции Закона "Об изменении законов по вопросам социального обслуживания и социальных выплат".