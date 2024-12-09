Новые веяния в российской политике

Алексей Горшков Может я и ошибаюсь, но по-моему в интернете началась ещё какая-то травля Кадырова и руководства Татарстана! Учитывая их пророссийскую позицию - интересно, откуда "ветер дует"?

Alex Nемо Ваххабитов нефиг у себя привечать и защищать громогласно, некоторым политикам вами упомянутых регионов.