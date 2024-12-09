Театр абсурда
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Театр абсурда

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Новые веяния в российской политике

Новые веяния в российской политике

Не скажу, что чётко вижу тенденцию, скорее это на уровне ощущения, что в российской внутренней политике кое-что изменилось.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Может я и ошибаюсь, но по-моему в интернете началась ещё какая-то травля Кадырова и руководства Татарстана! Учитывая их пророссийскую позицию - интересно, откуда &quot;ветер дует&quot;?
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14 час.
Alex Nемо
Ваххабитов нефиг у себя привечать и защищать громогласно, некоторым политикам вами упомянутых регионов.
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14 час.
леонид рыбаков
где вы видели про российскую риторику .Обещать женится это не значит женится . Время покажет  какая дружба у друзей к нам
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12 час.

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