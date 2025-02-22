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Военное обозрение

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ВС РФ атакуют позиции ВСУ в селе Лебедевка под Суджей и наступают на н.п. Мирополье в Сумской области

ВС РФ атакуют позиции ВСУ в селе Лебедевка под Суджей и наступают на н.п. Мирополье в Сумской области

Удавка на шее украинского гарнизона в российском приграничье затягивается все туже.

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