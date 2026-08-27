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Русская весна

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За украинской информационной системой Delta стоит НАТО

За украинской информационной системой Delta стоит НАТО

НАТО финансировала разработку украинской системы Delta для координации между различными подразделениями ВСУ, которое Киев использует на поле боя, сообщает газета New York Times со ссылкой на одного из основателей группы, создавшей программу, Ярослава Гончара.

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