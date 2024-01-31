В конгрессе США проголосовали за импичмент в отношении главы МВД Майоркаса

Комитет палаты представителей США по национальной безопасности проголосовал за импичмент министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, которого обвиняют в проведении слишком мягкой пограничной политики.
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