В восьми населенных пунктах страны пройдут повторные выборы

По сообщению председателя Центральной избирательной комиссии Анжелики Караман, в восьми населенных пунктах страны выборы были признаны несостоявшимися, поскольку на избирательные участки явилось менее 25% избирателей.
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