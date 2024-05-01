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Якупов и еще 4 игрока покинули «Нефтехимик». Экс-первый номер драфта НХЛ набрал 19 очков за 31 игру

30-летний форвард стал свободным агентом. На его счету в прошедшем сезоне 19 (8+11) очков за 31 игру при полезности «минус 3».

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