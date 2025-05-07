Демократы требуют расследовать китайские инвестиции в SpaceX

Лидеры демократов двух комитетов Палаты представителей просят НАСА и министерство обороны США расследовать заявления о том, что SpaceX получает инвестиции из китайских источников, а также более широкие опасения относительно конфликта интересов, 7 мая сообщает издание SpaceNews.
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