На финишной прямой. Как прошел 27-й тур чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге.

Очередной тур белорусского футбольного чемпионата пришелся в том числе на большие выходные. Возможно, это сыграло свою роль, поскольку команды не побаловали публику обилием забитых мячей, а если и одерживали победы, то с минимальным перевесом.
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