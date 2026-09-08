5 Sci-Fi Shows Nichelle Nichols Appeared In (That Aren't Star Trek)

Nichelle Nichols may have helped break barriers as Lieutenant Uhura on Star Trek, but that wasn't the only time she graced the sci-fi genre with her presence.
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