На востоке Новоивановки реет наше знамя: фронтовая сводка глазами Рыбаря

Военный блогер Михаил Звинчук (Рыбарь) честно и без прикрас рассказал о ситуации на передовой.Русские бойцы в течение суток поразили цели в нескольких районах Украины, попало и по Кривому Рогу, что вызвало там перебои с электроснабжением.