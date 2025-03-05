На ост. 14 больница в сторону Трудовских горит автомобиль. Пожарные уже тушат . Донецкая группа новостей.
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На ост. 14 больница в сторону Трудовских горит автомобиль. Пожарные уже тушат . Донецкая группа новостей.
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