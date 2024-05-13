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Кандидат на пост главы Минобороны РФ Белоусов прибыл в Совфед

Кандидат на пост главы Минобороны РФ Белоусов прибыл в Совфед

ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков Предложенный президентом России Владимиром Путиным кандидат на должность главы Министерства обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Совет Федерации, где идут консультации по кандидатам на посты руководителей ведомств силового блока.

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