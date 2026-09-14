Лекарства могли привести к гибели близнецов в Санкт-Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга 14 сентября найдены тела двух 7-летних близнецов. Причиной гибели могла стать неправильная дозировка медикаментов.
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