Строительство новых квартир на Камчатке продлится до 2025 года

На Камчатке продолжается строительство новых квартир. На улице Защитников Донбасса в Елизове возводится жилой дом на 188 квартир, который будет предоставлен специалистам востребованных профессий в рамках программы арендного жилья.
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