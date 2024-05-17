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Строительство новых квартир на Камчатке продлится до 2025 года

Строительство новых квартир на Камчатке продлится до 2025 года

На Камчатке продолжается строительство новых квартир. На улице Защитников Донбасса в Елизове возводится жилой дом на 188 квартир, который будет предоставлен специалистам востребованных профессий в рамках программы арендного жилья.

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