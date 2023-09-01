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Джейсон Стод присоединится к офису «Голден Стэйт»

Офис «Голден Стэйт» пополнит скаут Джейсон Стод. Специалист переходит в калифорнийский клуб из «Вашингтона».

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