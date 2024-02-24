На новой станции водоподготовки в Шипицыно устанавливают оборудование

О монтаже внутренних систем водо- и электроснабжения и слаботочных установок сообщил в своём телеграм-канале глава регионаАлександр Цыбульский напомнил, что в 2023 году по территории поселка проложили наружные сети водопровода, смонтировали насосные станции первого и второго подъёма.