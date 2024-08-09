«Собьёт самолёт - станет миллионером!»: Эксперт предложил создать из арестованных взяточников «генеральский взвод» и отправить на СВО! Плакать нельзя!

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В наше беспокойное время разбрасываться ценнейшими кадрами никак нельзя, а именно сейчас в тюрьме томятся такие боевые машины, вес наград которых соразмерен только весу их тренированных организмов.

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Комментарии
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Галина Поляничкина
Вводить военное положение и расстрел! Срочно!
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4 час.
Геннадий Хрипунов
отправить только рядовыми, чтобы они знали, какого нашим ребятам отвоёвывать обратно наши земли у пиндоско-бандеровских-гей-европейских фашистов.
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4 час.
Татьяна Хуторская
Вообще - то варианты &quot;потешный полк&quot; и &quot; отправить украм.. &quot; - это не смешно и не уместно! Вся эта ситуация с мерзкими предателями, продавшими Родину за бабки, тем более во время войны, это совсем не смешно! Когда же наступит ситуация, что будем расстреливать за такое? Что ещё может быть страшнее в стране, чтобы, наконец, все поняли, что всё, момент максимальной ответственности настал? Что, да, за такое пора расстреливать.
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2 час.

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