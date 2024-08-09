«Собьёт самолёт - станет миллионером!»: Эксперт предложил создать из арестованных взяточников «генеральский взвод» и отправить на СВО! Плакать нельзя!

Татьяна Хуторская

Вообще - то варианты "потешный полк" и " отправить украм.. " - это не смешно и не уместно! Вся эта ситуация с мерзкими предателями, продавшими Родину за бабки, тем более во время войны, это совсем не смешно! Когда же наступит ситуация, что будем расстреливать за такое? Что ещё может быть страшнее в стране, чтобы, наконец, все поняли, что всё, момент максимальной ответственности настал? Что, да, за такое пора расстреливать.