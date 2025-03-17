«Какая команда сильнее? Тогда я за вас» Легенды возродили у таймырцев любовь к хоккею и едва им не проиграли

Любительская сборная Норильска едва не обыграла команду «Легенды хоккея». Звездная сборная в восьмой раз прилетела на Таймыр для встречи с местными жителями и матча, средства от которого направляются на развитие детского спорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии