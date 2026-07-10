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Царьград

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"Братья" избили и сняли скальп с головы девушки: Всё было снято на камеру. И это - ради 15 тысяч рублей

"Братья" избили и сняли скальп с головы девушки: Всё было снято на камеру. И это - ради 15 тысяч рублей

"Братья" избили и сняли скальп с головы девушки, а всё происходящее было снято на камеру. По версии следствия, жестокую расправу организовали ради 15 тысяч рублей, которые исполнителям пообещали за "отчёт" для заказчика.

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