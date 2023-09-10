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Нaaretz: саудовско-израильская сделка находится под угрозой срыва

Нaaretz: саудовско-израильская сделка находится под угрозой срыва

Амбициозный план президента США Джо Байдена по организации сделки по заключению дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Израилем находится под угрозой, пишут аналитики Амир Тибон и Бен Сэмюэлс 8 сентября для израильской газеты Нaaretz.

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