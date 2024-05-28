Глава СПЧ Фадеев раскритиковал "Алису" и "Марусю" за отказ ответить, чей Донбасс

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выразил свое недовольство тем, что голосовые помощники "Алиса" (от компании "Яндекс") и "Маруся" (VK) не отвечают на политические вопросы, в частности о том, какой стране принадлежит Донбасс.