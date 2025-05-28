ТАСС: в ДНР практически уничтожена 67-я бригада боевиков ВСУ

ДОНЕЦК, 28 мая. /ТАСС/. 67-я отдельная механизированная бригада ВСУ, которая состоит из боевиков ряда террористических организаций, в том числе «Правого сектора» (запрещена в РФ), почти уничтожена из-за попыток удержать рубежи на южнодонецком направлении.
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