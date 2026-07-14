Происшествия
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Происшествия

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Полицейские Северной Осетии пресекли деятельность подпольного игрового клуба, замаскированного под центр ментальной математики

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО-Алания в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность нелегального игрового заведения, функционировавшего подвидом центра ментальной математики в г.

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