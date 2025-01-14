Из-за атаки БПЛА загорелась газовая цистерна в пригороде Казани, никто не пострадал

Сегодня в 5.20 утра в Казани в результате атаки БПЛА произошло возгорание газовой цистерны. Как сообщили в пресс-службе Раиса Татарстана Рустама Минниханова, он, получив оперативную информацию, выехал не место.
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