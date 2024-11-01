В День народного единства в Петрозаводске пройдет крестный ход

Православные пройдут праздничным шествием от собора Александра Невского до площади Кирова Петрозаводская и Карельская епархия сообщила о крестном ходе с общей молитвой о нашем Отечестве, который планируется провести 4 ноября в 10 часов 30 минут.
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