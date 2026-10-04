Всенощное бдение в Медном предваряет престольный день

Православные жители Тверской области 7 октября соберутся на торжественное вечернее богослужение накануне дня памяти преподобного Сергия Радонежского.
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