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Кисляк: «С каждым годом атмосфера в сборной становится лучше. Очень важно, что за полем каждый друг за друга»

Кисляк: «С каждым годом атмосфера в сборной становится лучше. Очень важно, что за полем каждый друг за друга»

Полузащитник сборной России Матвей Кисляк после ничьей с Нигерией (3:3) в товарищеском матче заявил, что атмосфера в национальной команде улучшается с каждым сбором.

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