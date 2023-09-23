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Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ несут большие потери, штурмуя Клещеевку

Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ несут большие потери, штурмуя Клещеевку

Украинские войска несут большие потери при штурме Клещеевки под Артемовском (ДНР), но продолжают идти в бой, сообщил журналистам заместитель командующего 2-м армейским корпусом Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

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