Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ несут большие потери, штурмуя Клещеевку

Украинские войска несут большие потери при штурме Клещеевки под Артемовском (ДНР), но продолжают идти в бой, сообщил журналистам заместитель командующего 2-м армейским корпусом Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
Украинские войска несут большие потери при штурме Клещеевки под Артемовском (ДНР), но продолжают идти в бой, сообщил журналистам заместитель командующего 2-м армейским корпусом Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
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