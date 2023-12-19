"Неначе люди подурилы"(с)ШевченкоВсе нацистские режимы похожи друг на друга. Уже когда очевидно, что война проиграна, что нужно сдаваться, они продолжают цепляться за власть, бросая в топку войны стариков, инвалидов, женщин и детей.
Мобилизация женщин
Комментарии
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LiapaNNZ Фамилия
Зеленский и иже с ним конечно мудаки, но если скаклы и скаклухи согласные – то почему бы и нет...
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18 час.
Гарибян Сусанна
Хохлушки под стать своим мужикам, если они учили детей орать "москаляку на гиляку"- удивляться уже нечему. Пойдут они в окопы, не сомневайтесь, пойдут строем, как в 90-е шли на панель, стояли вдоль дорог в ожидании, кто подберёт. А сейчас у них положение хуже некуда: мужики на фронте, а любви хочется. И нечего их жалеть, каждый получает по заслугам своим. Умные сбегут и спрячутся, а дурам туда и дорога.
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17 час.
С С
Пусть идут, если охота.
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16 час.
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