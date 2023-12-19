Мобилизация женщин

Зеленский и иже с ним конечно мудаки, но если скаклы и скаклухи согласные – то почему бы и нет...

Гарибян Сусанна

Хохлушки под стать своим мужикам, если они учили детей орать "москаляку на гиляку"- удивляться уже нечему. Пойдут они в окопы, не сомневайтесь, пойдут строем, как в 90-е шли на панель, стояли вдоль дорог в ожидании, кто подберёт. А сейчас у них положение хуже некуда: мужики на фронте, а любви хочется. И нечего их жалеть, каждый получает по заслугам своим. Умные сбегут и спрячутся, а дурам туда и дорога.