Политика как он...
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Политика как она есть

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Мобилизация женщин

"Неначе люди подурилы"(с)ШевченкоВсе нацистские режимы похожи друг на друга. Уже когда очевидно, что война проиграна, что нужно сдаваться, они продолжают цепляться за власть, бросая в топку войны стариков, инвалидов, женщин и детей.

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Комментарии
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LiapaNNZ Фамилия
Зеленский и иже с ним конечно мудаки, но если скаклы и скаклухи согласные – то почему бы и нет...
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18 час.
Гарибян Сусанна
Хохлушки под стать своим мужикам, если они учили детей орать &quot;москаляку на гиляку&quot;- удивляться уже нечему. Пойдут они в окопы, не сомневайтесь,  пойдут строем, как в 90-е шли  на панель, стояли вдоль дорог  в ожидании, кто подберёт. А сейчас у них положение хуже некуда: мужики на фронте, а любви хочется.  И нечего их жалеть, каждый получает по заслугам своим. Умные сбегут и спрячутся, а дурам туда и дорога.
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17 час.
С С
Пусть идут, если охота.
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16 час.

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