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Десант ВСУ в западне на Днепре. Ситуация в зоне СВО на утро 9 ноября

Десант ВСУ в западне на Днепре. Ситуация в зоне СВО на утро 9 ноября

Боевая работа 152-мм пушки «Гиацинт-Б» по позициям ВСУ на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

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