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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболев получил желтую, помешав Агкацеву нанести удар от ворот. Форвард «Зенита» увел мяч у вратаря «Краснодара» и потом вернул пяткой

Александр Соболев получил желтую карточку на 17-й минуте матча с «Краснодаром» (1:0, первый тайм).  Нападающий «Зенита» помешал голкиперу соперника Станиславу Агкацеву ввести мяч в игру.

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