Москвич набросился на соседку из-за замечания о его доберманах и попал на видео

Житель Москвы избил свою соседку из-за замечания об отсутствии намордников у его собак. В результате у пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, ушиб мягких тканей и закрытую черепно-мозговую травму.
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