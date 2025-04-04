Санкции против всех. Суть пошлин США на простом примере: Трамп выстрелил в ногу - не только себе

Суть пошлин США на простом примере объяснил Майкл Бом. По его мнению, по сути, это санкции против всех.
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