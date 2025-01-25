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Царьград

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«Ъ»: Экс-начальник 1-го главка связи Армии России Оглоблин предстанет перед военным судом

«Ъ»: Экс-начальник 1-го главка связи Армии России Оглоблин предстанет перед военным судом

Александр Оглоблин из свидетеля превратился в обвиняемого.Экс-начальник 1-го управления Главного управления связи (ГУС) Армии России Александр Оглоблин предстанет перед 235-м гарнизонным военным судом, хотя изначально проходил по делу о взяточничестве как свидетель.

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