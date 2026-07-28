Государство пришло — обязательное предложение подождет: об отсрочке обязательной оферты миноритариям

Совет федерации одобрил поправки в Закон об акционерных обществах, позволяющие Российской Федерации в течение 18 месяцев не направлять обязательное предложение миноритарным акционерам, если контрольный пакет поступил в государственную собственность по решению суда или в результате безвозмездной передачи.
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