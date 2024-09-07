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Петербургский дневник

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Русский музей и Эрмитаж принимают участие в фестивале художественных музеев России в Ярославле

Русский музей и Эрмитаж принимают участие в фестивале художественных музеев России в Ярославле

На мероприятии собрались представители более 60 музейных комплексов из разных регионов РФ Первый фестиваль художественных музеев России «Золотой Ярославль» открылся в пятницу показом мультимедийного проекта о произведениях искусства в период с XIII по XX век.

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