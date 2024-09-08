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Царьград

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ВСУ несут большие потери в Донбассе - The Economist

ВСУ несут большие потери в Донбассе - The Economist

Западное издание The Economist сообщает, что Вооружённые силы Украины несут большие потери в Донбассе.

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