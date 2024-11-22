Страшилка или правда: грозит ли России стагфляция

Все чаще в СМИ начинает звучать слово «стагфляция». В середине ноября эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования допускали в России возможность этого явления – по их мнению, высокая ставка ЦБ не снижает высокие темпы кредитования населения.