Сырский: ВС РФ добиваются тактического успеха на передовой

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что российская армия достигает тактических успехов на различных участках линии соприкосновения, привлекая новые бронетанковые подразделения для активных действий и добиваясь результатов.
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