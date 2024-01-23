Соперница Трампа Хейли заявила, что политики в США слишком старые

Global Look Press/Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos США руководят слишком старые политики, заявила претендент на выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев, экс-представитель США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли.
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